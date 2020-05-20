Поддержка Zabbix на устройствах QNAP: платформа для мониторинга сети

20 мая 2020, 9:45

Компания QNAP добавила поддержку решения Zabbix для централизованного мониторинга и отслеживания статуса сетевых устройств и сервисов.

Приложение можно развернуть на нескольких NAS-серверах для высокой доступности и производительности.Zabbix использует протокол SNMP, а также предлагает собственный мультиплатформный агент, чтобы собирать с совместимого оборудования информацию об использовании процессора, оперативной памяти, дисковой емкости, сетевой нагрузке и состоянии различных сервисов. Можно проверять открытые порты и доступность по ICMP, а также устанавливать подключения SSH/telnet для передачи команд. Веб-интерфейс включает средства визуализации для создания карты сети, графиков и детализированных отчетов. Доступна гибкая настройка оповещений по электронной почте, СМС и специализированным протоколам.Системные требованияНа сетевом накопителе QNAP должен работать сервис Virtualization Station 3.3.62, внутри которого Zabbix устанавливается из VM Marketplace.