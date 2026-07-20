Япония создает первую централизованную разведслужбу со времен Второй мировой

20 июля 2026, 9:15

Япония приступила к созданию первой со времен Второй мировой войны централизованной разведывательной системы, сообщает The National Interest.

Новая структура призвана усилить защиту страны от шпионажа, кибератак и иностранного влияния на фоне растущих угроз со стороны Китая, КНДР и России. В рамках реформы создаются Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро, которое начнет работу до конца года. Новая служба объединит сбор и анализ разведданных, ранее распределенных между различными ведомствами, а ее штат составит около 700 специалистов.

По данным издания, одним из факторов реформы стала активизация деятельности российских спецслужб в Японии. В частности, Токио рассматривается как один из узлов для обхода западных санкций и закупки технологий двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса.The National Interest отмечает, что новая разведывательная структура будет работать по модели западных спецслужб и сосредоточится на внешней разведке, контрразведке и кибербезопасности, а не на функциях внутренней политической полиции.