MEGOGO и National Geographic объявляют о запуске сервиса National Geographic+

25 сентября 2019, 15:15

С сентября этого года подписчикам MEGOGO стал доступен эксклюзивный каталог программ собственного производства телеканалов National Geographic HD и Nat Geo Wild HD.

Теперь пользователям MEGOGO доступны лучшие научно-познавательные программы: Космос, Марс, Гений и многие другие в рамках сервиса National Geographic+. Удобный интерфейс позволяет искать программы по тематикам: Титаник, Марс, Вторая мировая война, футбол, дикая природа, – что может качественно и интересно дополнить знания по нужному предмету. Благодаря системе тегов и крупнейшему каталогу документальных передач, одновременно на сервисе доступно более тысячи эпизодов контента, поиск осуществляется максимально быстро и удобно.Функциональные возможности National Geographic+ позволяют смотреть контент в любое время из любой точки страны. Все эпизоды можно скачать и смотреть на устройстве без подключения к интернету. Также одновременно можно использовать до пяти устройств, поэтому вся семья сразу может наслаждаться высококачественными программами National Geographic.Новый сервис доступен подписчикам в Украине, Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии. Весь контент MEGOGO представлен в формате HD-качества и доступен для просмотра подписчикам «ТВ и Кино: Максимальная», которая предлагает более ста телевизионных каналов и тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов.