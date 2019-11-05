Western Digital представила накопитель для систем безопасности и ИИ-аналитики

5 ноября 2019, 17:58

Карта WD Purple Ultra Endurance microSD работает на базе 96-слойной технологии 3D NAND для камер безопасности и Edge Storage. WD Purple 14 ТБ разработана для систем видеонаблюдения.



Компания Western Digital выпустила новый продукт для оптимизации хранения видео и ИИ-аналитики. Широкое использование смарт-камер и постоянно растущее разрешение требуют новых решений хранения данных. Western Digital представила карту microSD Ultra Endurance WD Purple SC QD101, разработанную специально для производителей оборудования, реселлеров и установщиков на массовом рынке камер видеонаблюдения. Кроме того, компания объявила о новом дополнении к портфелю жестких дисков WD Purple 14TB HDD для видеонаблюдения, которое совместимо с широким спектром систем безопасности.

Согласно IHS Markit Technology, ожидается, что мировые поставки профессиональных камер видеонаблюдения вырастут со 140 млн. до 224 млн. к 2023 году. Прирост поставки со встроенным хранилищем — в среднем примерно на 17% в год. По прогнозам поставки 4K-камер вырастет с 3,6% (2018 год) до более 24%к 2023 году. По сравнению с 1080p видео, 4K генерирует до 5,7 раз больше битов. Такая статистика говорит о потребности в большем объеме хранения.«Клиенты ищут высоконадежные, мощные, надежные on-camera хранилища для систем общественной безопасности и ИИ-аналитики. Наши новые продукты предоставляют оптимизированную технологию хранения данных, которые отлично справляются с серьезными рабочими нагрузками», — сказал Стефаан Верве, старший директор Smart Video, Devices Group, Western Digital.

Линейка WD Purple от Western Digital разработана со специально подобранными атрибутами для надежной работы с системами видеонаблюдения — круглосуточно и без выходных. Решения предлагают высококачественное и долговечное хранилище для рабочих нагрузок, с которыми обычные карты microSD и настольные жесткие диски не справляются.

WD Purple SC QD101 Ultra Endurance microSD оснащена передовой 96-слойной технологией 3D NAND от Western Digital. Продукт — экономически выгодная комбинация сверхнадежного, высокопроизводительного хранилища и широкого диапазона емкости до 512 ГБ. Фактическая емкость может быть меньше в зависимости от операционной среды. Решение разработано для систем безопасности, идеально для резервного/отказоустойчивого on-camera хранения, а также для долгой, непрерывной записи (влагоустойчивость, рабочие температуры — -25 °C до 85 °C).

В совместимых камерах монитор работоспособности карты дает возможность оценить ее состояние и заменить при необходимости. Доступная емкость — 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

WD Purple 14 ТБ HDD как и другие жесткие диски WD Purple от Western Digital, созданы для круглосуточных систем безопасности высокого разрешения. Продукт поддерживает эксклюзивную технологию Western Digital AllFrame. Она улучшающую захват видео, минимизирует ошибки, искажения и прерывания видео, которые могут возникнуть в системе видеозаписи. Диски WD Purple рассчитаны на повышенную рабочую нагрузку и поддерживают системы, предназначенные для записи видео в режиме 24/7 с использованием до 64 камер.