Western Digital представила линейку WD Red для сетевого хранилища данных

5 ноября 2019, 18:01

Компания Western Digital презентовала три специализированных продукта для хранения данных. Новинки обеспечивают оптимальную производительность, долговечность и емкость для небольших и домашних офисов.



Компания Western Digital выпустила ряд специализированных решений для работы на базе сетевой системы хранения данных (Network Attached Storage или NAS). Решения включают в себя первые в мире твердотельные накопители WD Red, которые повышают производительность и возможности кэширования в системе NAS.

С ростом виртуализации сеть 10GbE (10 Gigabit Ethernet) становится важным и стандартным набором функций в современных системах NAS. Возможности SSD сводят проблемы производительности к минимуму.

При использовании в качестве решения для кэширования в системе NAS твердотельный накопитель WD Red SA500 дает больше производительности, а новые жесткие диски WD Red и WD Red Pro — больше места для хранения на одном устройстве NAS.

«Повышение производительности систем NAS позволит создателям производить больше контента за меньшее время, работать эффективнее и увеличить доход. Линейка WD Red помогает освободить место для больших файлов и снизить нагрузку на пропускную способность хранилища. Для работы над большими проектами решение WD Red SSD обеспечивает гибридную среду NAS, где SSD может служить механизмом кэширования как больших, так и часто используемых файлов», — сказал Зив Пас, старший руководитель в Western Digital.

«Western Digital — первоклассное хранилище для систем NAS. С появлением SSD WD Red SA500 как решения для хранения или кэширования наши клиенты теперь могут в полной мере воспользоваться выделенными слотами SSD в наших системах, оценить высокую скорость передачи данных по сети и оптимальную выносливость», — отметил Мейджи Чанг, генеральный директор QNAP.

Новая линейка продуктов включает:

WD Red SA500 NAS SATA SSD — емкостью от 500 ГБ до 4 ТБ (только 2,5 дюйма), лучшее решение для сетей 10GbE, кэширования в системах NAS, быстрого доступа к часто используемым файлам. Фактическая емкость может варьироваться в зависимости от операционной среды. Благодаря стойкости к большим нагрузкам чтения и записи, требуемым NAS 24/7, накопитель поддерживает базы данных OLTP, многопользовательские среды, рендеринг фотографий, редактирование видео разрешением 4K и 8K.

Жесткий диск WD Red NAS — емкостью до до 14 ТБ, предназначен для использования в системах NAS с 8 отсеками. Идеально подходит для работы маленьких и домашних офисов режиме 24/7, поддерживает нагрузку до 180 ТБ в год.

WD Red Pro NAS Hard Drive — создан специально для профессиональных нагрузок NAS емкостью до 14 ТБ, WD Red Pro HDD поддерживает до 24 отсеков. Благодаря технологии 3D Active Balance Plus, элементам управления и исправления ошибок на базе NASware™ 3.0, 48A: @01>B05B 1>;55 =0456=>.

Согласно информации от производителя, цены на продукты линейки колеблются от €95 до €760, в зависимости от модели.

Новые продукты WD Red дополняют портфель решений Western Digital, специально разработанных для приложений на корпоративном, клиентском и игровом рынках. Для корпоративных клиентов Western Digital недавно усовершенствовала решение WD Gold Enterprise Class, которое теперь доступно емкостью до 14 ТБ. Используя цифровые данные, Western Digital предлагает один из самых широких спектров решений. Продукты помогают людям собирать, сохранять, получать доступ и преобразовывать свой контент.