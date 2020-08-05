Новая поворотная IP-камера Wisenet QNP-6230RH

5 августа 2020, 15:02

Full HD 23x Zoom

Новую поворотную IP-камеру видеонаблюдения Wisenet QNP-6230RH представила компания Hanwha Techwin. Камера снабжена объективом с 23-кратным оптическим увеличением и обеспечивает 2-мегапиксельное разрешение. Новинка входит в продуктовую серию Wisenet Q и предназначена для использования на улице.

Камера построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма. Её чувствительность в дневном режиме составляет 0,05 лк / F1.6. Матрица формирует изображение с разрешением 2 мегапикселя при частоте кадров 30 к/с, которое сжимается кодеком H.265, H.264 или MJPEG. Дополнительное повышение эффективности сжатия достигается за счёт применения технологии WiseStream II.

расширение динамического диапазона до 120 дБ

"антитуман" и цифровая стабилизация изображения

компенсация фоновой засветки (BLC)

компенсация яркой засветки (HLC)

шумоподавление по фирменной технологии SSNR V

microSD, micro SDHC или micro SDXC ёмкостью до 256 Гбайт

температурный диапазон работы — от -50 до +60°C

защита от пыли и влаги по классу IP66 защита от удара по классу IK10

Фокусное расстояние вариофокального объектива, который применяется в новой телекамере, меняется в пределах от 4,44 до 102,2 мм. Ночную съёмку обеспечивает мощная ИК-подсветка дальностью 100 м. Переключение между дневным и ночным режимами работы IP-камеры производится с помощью механического ИК-фильтра.

У камеры имеются встроенная видеоаналитика — обнаружение движения, входа объекта в зону и выхода из неё, пересечения виртуальной линии. Определяется также направление движения объекта. Выявляются попытки вывести камеру из строя.

РОМСАТ — официальный дистрибьютор Hanwha Techwin (Samsung Techwin) в Украине.