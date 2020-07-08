Система Wisenet TAW-4000H16 для мониторинга транспорта

8 июля 2020, 9:45

Hanwha Techwin представила новую систему мониторинга транспорта

Wisenet TAW-4000H16 обеспечивает управление видеоизображением, записанным сразу на большом количестве видеорегистраторов. В основе системы лежит сервер TAW-4000H16, на который предустановлено программное обеспечение TMS (Transportation Monitoring System — «Система мониторинга транспорта»). Кроме того, в состав системы входит консоль оператора, через которую производится управление системой.

Передача данных в пределах системы производится по сети 3G, 4G или Wi-Fi

Устройство TAW-4000H16 выполняет функции центрального хранилища

К изображению привязываются также данные GPS и тревожные события

Трансляция изображения из видеорегистратора в хранилище начинается после того, как транспортное средство окажется в зоне сетевого покрытия

К системе TAW-4000H16 можно подключить до 128 мобильных видеорегистраторов, установленных на транспортных средствах. К этим видеорегистраторам, в зависимости от их типа, подключаются аналоговые либо IP-камеры видеонаблюдения. Кроме того, сервера TAW-4000H16 в количестве до 32 можно объединять в кластеры с общим числом до 3000, с управлением ими с единой консоли.

Такая система позволяет вести поиск видеофрагментов по спискам событий и по маршрутам на карте. В числе фиксируемых системой событий — превышение водителем разрешённой скорости, происшествия с транспортным средством, его выход за пределы заданной зоны и другие.

События, происходящие с транспортным средством в пути, могут фиксироваться с помощью аналитики, встроенной в камеры Wisenet. В их числе — появление и исчезновение предметов, их вход в заданную в кадре зону и выход из неё, возникновение лица в кадре, а также различные звуки, с классификацией их типов.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Hanwha Techwin (Samsung Techwin) в Украине.