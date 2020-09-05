Новая IP-камера видеонаблюдения Wisenet XNZ-L6320

5 сентября 2020, 8:50

IP-камера видеонаблюдения с моторизованным объективом



Компания Hanwha Techwin представила новую IP-камеру видеонаблюдения Wisenet XNZ-L6320, снабжённую моторизованным объективом с 32-кратным оптическим увеличением. Новинка обеспечивает 2-мегапиксельное разрешение при высокой частоте кадров 60 к/с и предназначена для использования в помещении.- обнаружение движения- появления и исчезновения предметов- определение направления движения объекта- обнаружение пересечения объектом виртуальной линии- цифровой автотрекинг- детекция тумана и появление лица- в кадре обнаружение громких звуков, с указанием их типаНовая камера построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма. Формируемое ею изображение сжимается кодеком H.265 или H.264. Для повышения эффективности сжатия используется технология WiseStreamII. При частоте 30 к/c, возможно использование алгоритма MJPEG.Имеющаяся у новой телекамеры функция «день/ночь» построена на использовании механического ИК-фильтра. В видеокамере можно установить карту памяти ёмкостью до 256 Гбайт. Питание новинка получает по технологии PoE.