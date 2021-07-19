Секреты работников казино как работает видеонаблюдение

19 июля 2021, 9:15

Каждый любитель азартных развлечений, который бывал в наземном казино, мог видеть обилие камер видеонаблюдения, установленных по всему периметру каждого зала.

Наличие огромного количества видеозаписывающих устройств обусловлено целым рядом причин. Среди них самым главным фактором является создание надлежащего уровня безопасности, однако существуют и другие важные аспекты, предопределяющие монтаж камер видеонаблюдения.

Следует отметить, что камеры видеонаблюдения несколько негативно воспринимаются посетителями игорных заведения, поскольку возникает чувство, что за тобой следят. Именно по этой причине многие любители азартных развлечений предпочитают играть в онлайн-заведениях, таких как, например, casino Superboss. На таких площадках каждый игрок может воспользоваться огромным количеством азартных развлечений, быстрыми способами вывода денег и высоким уровнем безопасности.

Как уже было написано выше, необходимость установки такого большего количества видеокамер в залах обусловлена различными причинами, среди которых самыми первоочередными являются представленные ниже моменты.

Убытки казино часто приносят сами сотрудники игорных заведений. Финансовые потери по причине краж со стороны самих же сотрудников казино выражаются в достаточно крупных суммах. При этом следует отметить, что ущерб даже больший, нежели причиненный адвентивными игроками.

Большое количество шулеров, которые работают целой командой. Случаев, когда люди пытаются обмануть казино, достаточно много. При этом используются самые разнообразные способы, начиная от простой попытки своровать ставку и заканчивая целой мошеннической схемой. Сотрудники службы безопасности крайне внимательно наблюдают за поведением посетителей в игровых залах. Следует отметить, что, например, в Лас-Вегасе, группа, которая разработала схему аферы, может пройтись по нескольким десяткам заведений, где повторяют всю процедуру аналогично.

Сотрудники службы безопасности обращают внимание на каждую мелочь, в чем достаточно сильно помогают камеры видеонаблюдения. Подавляющее большинство посетителей казино, около 99%, приходят в игорное заведение исключительно для приятного времяпровождения. Однако сотрудники службы безопасности тщательным образом выискивают тот оставшийся один процент – мошенников и воров, которые представляют большую угрозу для казино.

Чаще всего таких людей идентифицируют по подозрительному внешнему виду или наличию излишнего повышенного внимания к некоторым деталям, а также, если видно, что посетителя явно интересует вовсе не игра.

Также следует сказать, что современные технологии и технические средства дают возможность определять подозрительных людей посредством системы распознавания лиц. Программное обеспечение пропускает через свою базу всех заснятых людей, попавших в объектив камеры. После обнаружения каких-либо подозрительных факторов сигнализирует сотрудникам безопасности, которые начинают внимательно следить за человеком.