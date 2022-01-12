Чего ждать от легальных казино?

12 января 2022, 12:15

Игровые залы казино, несмотря на все сложности легализации гемблинг-рынка Украины, активно открываются по всей стране. После принятия закона в 2020-м году о возможности официальной работы казино операторы надеялись, что смогут быстро получить разрешительные документы. Но этом им удалось лишь весной 2021 года. Казино First first.ua и иные платформы уже составили свои амбициозные планы по завоеванию национального игорного рынка. Большинство компаний хотят работать не только оффлайн (через сеть своих наземных залов), но и в виртуальном пространстве (через сайты казино). Уже сейчас игроки по всей территории страны могут заглянуть в лицензированные клубы, размещенные в отелях Украины и сыграть там в азартные развлечения, сертифицированные игровые автоматы на деньги.

Как работают легальные казино в других странах?

Сегодня во многих странах мира наземные казино и виртуальные площадки с азартными играми могут работать на легальной основе. Самыми заметными странами являются:

- Мальта,

- Гибралтар,

- Великобритания.

Именно там чаще всего регистрируются виртуальные (работающие онлайн) игровые залы для получения официальной лицензии. Одни из преимуществ для гемблинг-операторов - приемлемые налоговые ставки, простота ведения бизнеса, лучшие условия.

- Для получения лицензии на Мальте необходимо составить бизнес-план, предоставить пакет документов. Налоговая ставка на доходы оператора тут равна всего 5 процентам.

- На Гибралтаре отдавать в казну надо только 0.15 процентов от выручки, но введены высокие дополнительные пошлины. Огромное внимание контролирующими органами уделяется репутации заявителя.

- В Великобритании есть одноразовый платеж за получение лицензии размером до 70 тысяч фунтов. Налог на доходы оператора равен 15 процентам. Еще каждый год приходится уплачивать денежные средства за ведение деятельности. И в Великобритании, и в Украине много внимания уделяется четкому соблюдению казино принципов ответственной игры. Зал игровых автоматов должен не только предоставлять премиум-услуги, но и не допускать к игре лудоманов.

Каковы перспективы развития национального гемблинг-рынка?

На 2022-й год у операторов большие планы. Например, first casino планирует и дальше открывать свои «точки» при украинских отелях. Владельцы бренда ферст казино планируют не только поддерживать игроков с помощью собственной круглосуточной службы поддержки, но и развивать программы лояльности, открывать новые объекты бренда в небольших населенных пунктах, упрощать идентификацию клиентов, сертифицировать каждую единицу игрового оборудования, противодействовать развитию у игроков признаков игровой зависимости. Также будет вестись кропотливая работа над расширением перечня поддерживаемых платежных инструментов для того, чтобы игроки могли еще быстрее проводить нужные транзакции.

Вообще операторы сразу после получения лицензии ринулись поскорей открывать свои наземные клубы по всей стране, чтобы занять свободную нишу. Конечно, наибольшее внимание было уделено тем городам, в которых наблюдается высокий туристический потенциал. Именно поэтому самое крупное игорное заведение в стране было открыто в одесском гостиничном комплексе Гагаринн. После того, как были открыты казино в крупных городах, операторы обратили свое внимание на небольшие по численности населенные пункты. Уже есть ряд компаний, претендующих на звание лидера украинской игорной отрасли.