Экономичные бизнес-проекторы для небольших переговорных и конференц-залов

11 мая 2018, 9:45

BenQ MH550 и BenQ MW550 – это экономичные проекторы с разрешением Full HD (BenQ MH550) и WXGA (BenQ MW550) для ежедневной работы в небольших переговорных и конференц-залах.

Высокий уровень яркости и уровень контрастности 20 000:1 гарантируют насыщенное изображение и превосходную детализацию графиков делая контент по-настоящему запоминающимся.Проекторы оснащены популярными интерфейсами HDMI и VGA для подключения дополнительного оборудования.Предустановленные энергосберегающие режимы позволяют использовать проекторы эффективно и без лишних затрат на электроэнергию:Режим SmartEco: проекторы BenQ в зависимости от контента автоматически настраивают яркость изображения с оптимальной цветопередачей и контрастностью, сокращая мощность лампы до 70% сохраняя максимальное качество изображения.Режим Eco Blank: при отсутствии входного сигнала от источника в течение трех минут после включения проекторы переходят в режим Eco Blank, сокращая энергопотребление на 70%.Автоматическое отключение: при отсутствии входного сигнала проекторы автоматически отключается.Режим LampSave динамически настраивает мощность лампы проектора в зависимости от контента, увеличивая на 50% срок службы лампы по сравнению с обычным режимом.Проекторы BenQ MH550 и BenQ MW550 – это удобное современное решение для проведения собраний, презентаций и бизнес-мероприятий на высоком уровне без лишних затрат.