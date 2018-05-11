11 мая 2018, 9:45

Экономичные бизнес-проекторы для небольших переговорных и конференц-залов

BenQ MH550 и BenQ MW550 –   это экономичные проекторы с разрешением Full HD (BenQ MH550) и WXGA (BenQ MW550) для ежедневной работы в небольших переговорных и конференц-залах.

Высокий уровень яркости и уровень контрастности  20 000:1  гарантируют насыщенное изображение и  превосходную детализацию  графиков делая контент по-настоящему запоминающимся.

Проекторы оснащены популярными интерфейсами HDMI и VGA для подключения дополнительного оборудования.

Предустановленные энергосберегающие режимы позволяют использовать проекторы эффективно и без лишних затрат на электроэнергию:

    Режим SmartEco: проекторы BenQ в зависимости от контента автоматически настраивают яркость изображения с оптимальной цветопередачей и контрастностью, сокращая мощность лампы до 70% сохраняя максимальное качество изображения.

    Режим Eco Blank: при отсутствии входного сигнала от источника в течение трех минут после включения проекторы переходят в режим Eco Blank, сокращая энергопотребление на 70%.

    Автоматическое отключение: при отсутствии входного сигнала проекторы автоматически отключается.

    Режим LampSave   динамически настраивает мощность лампы проектора в зависимости от контента, увеличивая на 50% срок службы лампы по сравнению с обычным режимом.

Проекторы BenQ MH550 и BenQ MW550 – это удобное современное решение  для проведения собраний, презентаций и бизнес-мероприятий на высоком уровне без лишних затрат.
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