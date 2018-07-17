Новая бюджетная серия проекторов BenQ с высоким уровнем контрастности 15 000:1

17 июля 2018, 11:45

Обновленный модельный ряд проекторов BenQ серии M500 пополнился моделями MH535 с разрешением FullHD, MW535 с разрешением WXGA, MX535 с разрешением XGA и MS535 с разрешением SVGA.

Обновленный модельный ряд проекторов BenQ серии M500 пополнился моделями MH535 с разрешением FullHD, MW535 с разрешением WXGA, MX535 с разрешением XGA и MS535 с разрешением SVGA, каждая из которых является потенциальным бестселлером для экономных покупателей, совмещая в себе необходимый набор функций и разумную цену.Проекторы обладают яркостью 3600 ANSI люмен, что гарантирует четкое изображение при любом освещении без потери качества и высочайший в своем классе уровень ANSI контрастности 15000:1, благодаря чему изображение получается максимально детальным даже в освещенном помещении. Проекторы серии M500 оснащены двумя HDMI входами и двумя входами VGA, что увеличивает возможности инсталляций и позволяет использовать проекторы для разных бизнес-задач.Преимуществом моделей обновленной линейки является также наличие нового объектива включающего только линзы из оптического стекла, с увеличенным зумом до 1.2, что на сегодняшний день также является исключительным параметром для техники подобного ценового диапазона.Одним из решающих факторов при покупке проектора для дома, офиса или школы является низкая совокупная стоимость владения. Новые проекторы BenQ не требуют замены пылевых фильтров и имеют функции энергосбережения, которые продлевают срок службы ламп и снижают электропотребление, что существенно снижает затраты покупателя во время службы проектора.Новые проекторы BenQ серии M500 имеют привлекательный белый корпус со специальным грязеотталкивающим покрытием, они удобны в переноске и крайне просты в управлении благодаря интуитивному интерфейсу.Как и все проекторы компании BenQ, новые модели выполнены на основе DLP технологии, что гарантирует отсутствие эффекта решетки на экране, а также отсутствие деградации цветов - даже после длительного срока использования.Проекторы BenQ MH535, MW535, MX535, MS535 появятся на складе у дистрибуторов уже осенью 2018 года.