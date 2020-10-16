BenQ представляет новые 4К HDR проекторы с сертифицированным Google Android TV

16 октября 2020, 11:15

В октябре 2020 года компания BenQ, мировой лидер в производстве цифровых решений для визуализации, с гордостью объявляет о запуске новой линейки домашних проекторов на базе Android TV.

Эти 4K HDR проекторы оживят и украсят любое домашнее пространство. С их помощью Вы сможете наслаждаться новинками кино, телевизионными шоу, спортивными трансляциями из Google Play. Кроме того, можно воспользоваться мультиплатформенным беспроводным проекцированием или посмотреть эксклюзивный контент для детей. Новые проекторы BenQ удовлетворят все ваши потребности в домашних развлечениях.



Одна кнопка для запуска домашнего развлекательного центра. Развлечения дома уже не будут прежними. Смарт-проекторы BenQ с сертифицированым Google Android TV предоставят доступ ко всему контенту, который вас интересует, самым естественным способом. С доступом к магазину Google Play вам станут доступны последние телесериалы, фильмы, спортивные трансляции, видео-игры и фотографии без каких-либо проводов и сложных настроек.

Компания BenQ, известная своими цифровыми дисплеями, подняла планку до изображения голливудского качества с помощью технологии CinematicColorTM, а также премиальной яркости от 2000 до 3000 люмен ANSI на проекторах новой серии. Это делает их идеально подходящими как для хорошо освещенных помещений, так и для затемненных залов. Эти высокотехнологичные, но простые в использовании проекторы станут отличным дополнением или украшением любой гостиной или домашнего развлекательного центра.

Домашние проекторы BenQ поставляются с эксклюзивным приложением FamiLand, которое позволит вам выбрать You-Tube контент для Вашего ребенка. С функциями родительского контроля вы сможете контролировать время, которое ребенок проводит перед экраном, а также самостоятельно создать плейлист для ребенка, отбирая безопасные трансляции.



Хотите поделиться фотографиями или видео вашей последней поездки с друзьями или семьей? Беспроводные возможности проекторов BenQ включают Airplay и Chromecast. С помощью технологии беспроводного проецирования вы можете транслировать фильмы, телепередачи, музыку, спортивные трансляции, фотографии, видео непосредственно со своих мобильных устройств и ноутбуков, не используя дополнительные устройства.



Порадуйте свою семью он-лайн трансляциями на огромном экране и просмотром фильмов отличном качестве даже в хорошо освещенном помещении. Наслаждайтесь лучшим доступным контентом Android TV, с помощью домашних проекторов BenQ с сертификацией Google.