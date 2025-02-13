Обновление линейки мониторов Digma Overdrive

13 февраля 2025, 11:45

Бренд Digma пополнил линейку игровых мониторов серии Overdrive двумя новыми моделями: 30A510F и 25P510F.



Устройства подойдут для геймеров, ценящих иммерсивность и высокое качество изображения.

Монитор Digma Overdrive 30A510F обладает 30-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением UWHD (2560x1080) и высокой частотой обновления 200 Гц. VA-матрица обеспечивает хорошую контрастность и передачу цветов, что позволяет получить насыщенное изображение. Это особенно важно для игр, просмотра видеоконтента и работы с графическими материалами. Динамическая контрастность 1:10000000 способствует более детализированному изображению, а поддержка HDR10 расширяет цветовую палитру и яркость. Матовое покрытие монитора дополнено защитой Flicker Free и Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза во время долгих игровых сессий.



Модель оснащена двумя портами HDMI 2.0, двумя DisplayPort 1.4 и дополнительным выходом для наушников.



Вторая новинка, Digma Overdrive 25P510F, имеет диагональ 24.5” и разрешение Full HD (1920x1080). IPS-матрица обеспечивает насыщенную цветопередачу. Быстрое время отклика в 1 мс позволяет сконцентрироваться на активном игровом процессе динамичных игр. Поддержка технологии адаптивной синхронизации и HDR улучшает качество изображения и плавность картинки.

Модель оснащена двумя портами HDMI 2.0, двумя DisplayPort 1.4 и дополнительным выходом для наушников.