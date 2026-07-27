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27 июля 2026, 14:45

Новый игровой монитор Overdrive 34A712Q от DIGMA

Бренд DIGMA расширяет линейку игровых мониторов и представляет новую модель с диагональю 34 дюйма — Overdrive 34A712Q.

Новинка сочетает ультраширокий формат UWQHD, изогнутую VA-матрицу, частоту обновления 200 Гц и время отклика 1 мс, что обеспечивает комфортный игровой процесс без компромиссов. Это первый игровой монитор DIGMA с подобным набором характеристик, ориентированный на пользователей, которым важны производительность и доступная стоимость.

Изогнутый экран с разрешением UWQHD (3440?1440) создаёт эффект полного погружения, а широкое поле обзора позволяет комфортно играть, работать с несколькими окнами одновременно и смотреть контент в высоком качестве.

Частота обновления 200 Гц в сочетании со временем отклика 1 мс обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, снижает задержки и делает игровой процесс более отзывчивым. Поддержка технологий FreeSync и G-Sync помогает устранить разрывы изображения, что даёт преимущество в соревновательных играх.

Для комфортной эксплуатации монитор Overdrive 34A712Q оснащён регулируемой по высоте HAS-подставкой, позволяющей подобрать оптимальное положение. Помимо высоты можно настроить наклон и вращение экрана — эргономика продумана для любого сценария.

Особое внимание уделено защите зрения пользователя. Монитор оснащен антибликовым покрытием, поддерживает технологии Flicker Free и Low Blue Light, которые помогают снизить нагрузку на глаза во время продолжительных игровых сессий или работы за компьютером.

«Новая 34-дюймовая модель стала важным этапом развития игровой линейки DIGMA. Мы стремились предложить монитор с востребованными характеристиками — ультрашироким экраном, высокой частотой обновления и современными игровыми технологиями — по цене, которая остаётся доступной для широкой аудитории геймеров», — отмечает Екатерина Субботина, директор по продукту DIGMA.

Новый игровой монитор DIGMA Overdrive 34A712Q станет оптимальным выбором для пользователей, которые хотят получить качественный игровой опыт, не переплачивая за ненужные функции.
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