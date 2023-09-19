Новые мониторы Digma Overdrive

19 сентября 2023, 13:45

Новинки разработаны для увлеченных геймеров – любителей и профессионалов, которым важна как можно более четкая, яркая и плавная картинка без размытий и рывков.

Бренд DIGMA, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, выпустил три модели игровых мониторов с мощными характеристиками и широким набором полезных функций и технологий. Устройства хорошо подойдут для требовательных геймеров, киноманов и всех, кто работает с видеоконтентом.Overdrive 24P510F оборудован плоским 24-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920?1080). Матрица Fast IPS c высокой скоростью отклика обеспечивает реалистичную цветопередачу, широкий цветовой охват и высокую яркость изображения. Угол обзора в 178 градусов позволяет просматривать картинку с любого ракурса: она всегда будет в высоком качестве. Яркость монитора составляет 280 кд/м2. Модель комфортно использовать и при естественном, и при искусственном освещении.27-дюймовые Overdrive 27A510F и Overdrive 27A510Q отличаются изогнутыми дисплеями с радиусом 1500R. Такая форма монитора создает эффект полного погружения в происходящее на экране. Таким образом геймеры смогут испытать еще больше ярких эмоций во время игры. Модель Overdrive 27A510F передает изображение в разрешении Full HD (1920?1080), а Overdrive 27A510Q – в более высоком разрешении QHD (2560 х 1440). Оба устройства имеют VA-матрицу, что благоприятно влияет на контрастность и глубину черного цвета. Впечатляющий показатель контрастности 4000:1 отвечает за насыщенность цветов и высокую детализацию картинки. Яркость у обоих устройств составляет 300 кд/м2.

Все три новинки впечатляют игровой производительностью. Частота обновления экрана 165 Гц и мгновенное время отклика 1 мс позволят геймерам получить удовольствие от высокого качества изображения и плавной передачи динамичных видеосцен без смазываний. Мониторы поддерживают технологии синхронизации кадров AMD FreeSync, Adaptive Sync и NVIDIA G-Sync. Они дополнительно предотвращают появление рывков и других визуальных искажений. Это особенно актуально во время игры в онлайн-шутеры и гоночные симуляторы.

Производитель снабдил модели полезными функциями для защиты зрения от переутомления после длительных игровых сессий или работы за компьютером. Фильтр Low Blue Light снижает содержание синего цвета в картинке, чтобы избежать негативного воздействия на глаза. Технология Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана (широтно-импульсную модуляцию, ШИМ). Все дисплеи имеют антибликовое покрытие.