Новые игровые мониторы DIGMA Overdrive с частотой обновления 180Гц

22 июля 2024, 15:15

Бренд DIGMA, производитель высокотехнологичной электроники, запустил в продажу новые модели серии игровых мониторов Overdrive - 24P511F и 27P511F.

Мониторы име-ют высокую частоту обновления экрана в 180 Гц, а также минимальное время отклика 1 мс.

Мониторы DIGMA Overdrive предназначены для увлеченных геймеров, которым важна как можно более четкая, яркая и плавная картинка без размытий и рывков. Данные модели подойдут для динамичных игр и просмотра современных фильмов благодаря минимальной задержке изображения.Устройства доступны в продаже в двух диагоналях: 23.8 и 27 дюймов. Четкое и реалистичное изображение передаётся благодаря разрешению Full HD (IPS-матрица), яркости 250 кд/м2, а также расширенным углам обзора в 178о. Поддержка адаптивной синхронизации FreeSync/G-Sync позволяет избежать разрывов изображения.Поверхность экрана покрыта антибликовым покрытием, что позволяет хорошо видеть изображение на экране даже при ярком дневном свете. Функция Low Blue Light отфильтровывает излучение синего цвета на глаза, снижая нагрузку на зрение и способствует снижению утомляемости.Мониторы оснащены динамиками, при необходимости можно дополнительно подключить колонки или наушники через разъем Audio Out. Обе модели DIGMA Overdrive имеют разъемы DisplayPort и HDMI для соединения с компьютером, ноутбуком или игровой приставкой. В комплекте каждого устройства есть внешний блок питания и кабель Displayport.