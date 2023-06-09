Новый игровой монитор Overdrive 34A710Q от Digma

9 июня 2023, 10:15

Изогнутый иммерсивный дисплей усиливает эффект полного погружения при просмотре фильмов и во время видеоигр. Кроме того, изгиб экрана создает более комфортные условия для глаз и не вызывает переутомления во время долгой игры или работы.



Бренд DIGMA, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, представляет игровой монитор Overdrive 34A710Q с ультрашироким 34-дюймовым экраном. Новинка подойдет для геймеров, киберспортсменов, киноманов, профессиональных видеомонтажеров и всех, кто работает с большим количеством видеоконтента.

Модель имеет разрешение Wide Quad HD (3440x1440 пикселей) и широкоформатное соотношение сторон 21:9. Благодаря этому на экране помещается больше информации, например, сразу несколько полноразмерных окон. Большой дисплей с ощутимым изгибом формата 1500R позволит наслаждаться реалистичной картинкой в играх и фильмах, как будто вы сами являетесь участником событий. Кроме того, изогнутый экран передает изображение без визуальных искажений, так как каждый пиксель находится примерно на одинаковом расстоянии от глаз.Overdrive 34A710Q оборудован VA-матрицей. Она сочетает в себе высокую контрастность, насыщенный черный цвет, широкие углы обзора в 178 градусов и высококачественную цветопередачу. Эти характеристики оптимально подходят игр, просмотра кинофильмов или работы с видео. Монитор имеет впечатляющий уровень статической контрастности 4000:1. На экране можно детально разглядеть даже мелкие объекты.Устройство поддерживает функцию HDR. Она расширяет цветовой охват экрана и приближает картинку на экране к реальной жизни. HDR пригодится и геймерам, и киноманам. Задняя сторона монитора оснащена вспомогательной яркой RGB-подсветкой. С ней глаза меньше устают при игре в темноте. Кроме того, приятное свечение сзади экрана увеличивает эффект присутствия и делает изображение более объемным.Дисплей имеет хороший запас яркости – 450 кд/м2. Пользоваться новинкой будет комфортно при любом освещении. Антибликовое покрытие экрана предотвращает появление раздражающих отблесков даже в сильно освещенном помещении.Производитель снабдил модель современной системой для защиты зрения. Технология Flicker Free снижает утомляющее мерцание экрана, а фильтр Low Blue Light подавляет вредное излучение синего цвета. Все это уменьшает общую нагрузку на глаза даже при долгой игре или работе за компьютером.Частота обновления экрана 165 Гц и мгновенное время отклика 1 мс позволяют просматривать видео без разрывов и зависаний. Качество изображения будет высоким даже во время прохождения онлайн-шутеров, файтингов и гонок. Монитор поддерживает технологии синхронизации кадров AMD FreeSync, Adaptive Sync и NVIDIA G-Sync. Они помогают передавать плавный видеоряд без размытий и других визуальных искажений. Геймеры смогут получить еще больше удовольствия от эффектных динамичных видеосцен, а также улучшить игровые результаты.Новинка пригодится и для профессиональной работы с мультимедиа. Режим Multi Window / PIP ("картинка в картинке") делает возможным одновременный просмотр разных типов контента на одном экране. На широком дисплее удобно разместить окна с видеороликами, открытые мессенджеры, рабочие приложения и многое другое.Модель Overdrive 34A710Q оснащена внушительным количеством полезных портов. Имеются два разъема HDMI, интерфейс Display Port, RJ-45 (LAN), два USB Type-A, один USB Type-B и один USB Type-C с возможностью быстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Есть порт minijack 3,5 мм для наушников и колонок, а также встроенные динамики мощностью по 3 Вт каждый. В комплекте с девайсом идут кабели Display Port, USB Type-B и Type-C.За счет эргономичной конструкции монитор можно регулировать по высоте от 0 до 90 мм. Предусмотрено крепление VESA 100 х 100, чтобы подвесить устройство на стену или специальный кронштейн.