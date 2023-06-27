Новый игровой монитор Overdrive 34A710Q от Digma

27 июня 2023, 13:15

Изогнутый иммерсивный дисплей усиливает эффект полного погружения при просмотре фильмов и во время видеоигр.

Кроме того, изгиб экрана создает более комфортные условия для глаз и не вызывает переутомления во время долгой игры или работы.



Бренд DIGMA, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, представляет игровой монитор Overdrive 34A710Q с ультрашироким 34-дюймовым экраном. Новинка подойдет для геймеров, киберспортсменов, киноманов, профессиональных видеомонтажеров и всех, кто работает с большим количеством видеоконтента.



Модель имеет разрешение Wide Quad HD (3440x1440 пикселей) и широкоформатное соотношение сторон 21:9. Благодаря этому на экране помещается больше информации, например, сразу несколько полноразмерных окон. Большой дисплей с ощутимым изгибом формата 1500R позволит наслаждаться реалистичной картинкой в играх и фильмах, как будто вы сами являетесь участником событий. Кроме того, изогнутый экран передает изображение без визуальных искажений, так как каждый пиксель находится примерно на одинаковом расстоянии от глаз.



Overdrive 34A710Q оборудован VA-матрицей. Она сочетает в себе высокую контрастность, насыщенный черный цвет, широкие углы обзора в 178 градусов и высококачественную цветопередачу. Эти характеристики оптимально подходят игр, просмотра кинофильмов или работы с видео. Монитор имеет впечатляющий уровень статической контрастности 4000:1. На экране можно детально разглядеть даже мелкие объекты.



Устройство поддерживает функцию HDR. Она расширяет цветовой охват экрана и приближает картинку на экране к реальной жизни. HDR пригодится и геймерам, и киноманам. Задняя сторона монитора оснащена вспомогательной яркой RGB-подсветкой. С ней глаза меньше устают при игре в темноте. Кроме того, приятное свечение сзади экрана увеличивает эффект присутствия и делает изображение более объемным.



Дисплей имеет хороший запас яркости – 450 кд/м2. Пользоваться новинкой будет комфортно при любом освещении. Антибликовое покрытие экрана предотвращает появление раздражающих отблесков даже в сильно освещенном помещении.



Производитель снабдил модель современной системой для защиты зрения. Технология Flicker Free снижает утомляющее мерцание экрана, а фильтр Low Blue Light подавляет вредное излучение синего цвета. Все это уменьшает общую нагрузку на глаза даже при долгой игре или работе за компьютером.



Частота обновления экрана 165 Гц и мгновенное время отклика 1 мс позволяют просматривать видео без разрывов и зависаний. Качество изображения будет высоким даже во время прохождения онлайн-шутеров, файтингов и гонок. Монитор поддерживает технологии синхронизации кадров AMD FreeSync, Adaptive Sync и NVIDIA G-Sync. Они помогают передавать плавный видеоряд без размытий и других визуальных искажений. Геймеры смогут получить еще больше удовольствия от эффектных динамичных видеосцен, а также улучшить игровые результаты.



Новинка пригодится и для профессиональной работы с мультимедиа. Режим Multi Window / PIP («картинка в картинке») делает возможным одновременный просмотр разных типов контента на одном экране. На широком дисплее удобно разместить окна с видеороликами, открытые мессенджеры, рабочие приложения и многое другое.



Модель Overdrive 34A710Q оснащена внушительным количеством полезных портов. Имеются два разъема HDMI, интерфейс Display Port, RJ-45 (LAN), два USB Type-A, один USB Type-B и один USB Type-C с возможностью быстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Есть порт minijack 3,5 мм для наушников и колонок, а также встроенные динамики мощностью по 3 Вт каждый. В комплекте с девайсом идут кабели Display Port, USB Type-B и Type-C.



За счет эргономичной конструкции монитор можно регулировать по высоте от 0 до 90 мм. Предусмотрено крепление VESA 100 х 100, чтобы подвесить устройство на стену или специальный кронштейн.