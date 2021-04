Новый монитор для фотографов BenQ SW271C

26 апреля 2021, 15:45

Компания BenQ, всемирно известный производитель цифровых устройств для повседневной жизни, анонсировала монитор для фотографов PhotoVue SW271C - новый 4K монитор для фотографов и видеомонтажеров.Благодаря усовершенствованной технологии 3-го поколения Uniformity Technology SW271C является профессиональным монитором как для фотографов, так и для видеомонтажеров, обеспечивая исключительную точность цветопередачи в 4К качестве изображения. Откройте для себя необычайную четкость мелких деталей и текстур на 16-битной панели с покрытием цветового пространства 99% Adobe RGB, 100% sRGB/Rec.709 и 90% DCI-P3/Display P3.Разработанный для редактирования фотографий и видео, SW271C оснащен технологией AQCOLOR. Монитор также поддерживает HDR в раличных видеоформатах 24/25/30P для идеальной демонстрации видео."SW271C идеально подходит для тех фотографов, чья повседневная деятельность постоянно совершенствуется и включает в себя видеомонтаж, для людей, которые занимаются как фото, так и видео ретушью и поэтому им необходим широкий цветовой охват, а также для тех, для кого профессиональная точность и четкость цветопередачи имеют решающее значение при выборе монитора”,-сказал Стив Чу, президент BenQ Europe.Монитор BenQ SW271C оснащен разъмом USB-C для видео, аудио, передачи данных и питания с помощью одного кабеля, а также оснащен регулируемойпо высоте подставкой и съемным защитным козырьком.Монитор для фотографов BenQ SW271C информация о продукте:Характеристики:дисплей 27 дюймовразрешение 4K (3840 x 2160) с матрицей IPSцветовой охват 99% Adobe RGB, 100% sRGB/Rec. 709 and 90% DCI-P3/Display P416-bit 3D Look-Up Table (LUT) that improves RGB blending accuracyкоэффициент точности цвета Delta E≤2 в цветовых пространствах Adobe RGB и sRGBтретье поколение Uniformity Technology (Равномерное распределение)возможность просматривать HDR-контент на этапе редактирования благодаря совместимости с форматами HDR10 и HLG и поддержкой видеоформата 24/25/30Pтехнология Paper Color Syncпорт USB-Cᵀᴹ последнего поколения обеспечивает высокоскоростную передачу видео / аудио / данных и подачу питания 60W с помощью одного кабеля.поддерживает ведущее в мире программное обеспечение CalMAN и LightSpaceсертификаты Pantone and CalMAN validatedЦвета, которым вы можете доверятьПокрытие 99% цветового пространства Adobe RGB с широкой цветовой гаммой обеспечивает более широкий диапазон цветопередачи для отображения оттенков синего и зеленого, что приводит к более реалистичной цветопередаче для фотографии природы. Цветовое пространство 99% Adobe RGB, 90% цветовых стандартов DCI-P3 и 100% sRGB/Rec.709.Чтобы повысить точность смешивания цветов RGB, 16-битная таблица 3D Look Up Table (LUT) предлагает безупречную цветопередачу, которой могут доверять профессионалы. За счет поддержки коэффициента точности цвета Delta E≤2, как в цветовом пространстве Adobe RGB , так и в цветовом пространстве sRGB достигается наиболее реалистичное воспроизведение исходного изображения.Монитор SW271C оснащен уникальной технологией BenQ AQCOLOR, что позволяет отображать точные цвета в соответствии со стандартом отрасли. При поддержке специально приглашенного эксперта по цвету компания BenQ принимала активное участие в работе ICC* и ISO** с целью определения стандартов, связанных с цветом, и особенностей их реализации.SW271C идеально подходит для фотографов, которые также редактируют видео, и видеооператоров, для которых видеомонтаж - основная часть работы. Монитор поддерживает видеоформат 24P/25P/30P, в котором видео будет отображаться без выпадений, которые могут исказить воспроизведение исходного видео.Более того, SW271C поддерживает два формата HDR (HDR10 и HLG), что делает его отличным монитором для редактирования видео и цветокоррекции. Есть возможность просматривать HDR-контент на этапе редактирования для контроля яркости и контрастности.Устройства SDI и HDMI совместимы с монитором SW271C, что означает, что видеомонтажеры могут подключать свои SDI-устройства к монитору для стабильной и полной передачи сигнала и видео высокого качества при использовании систем AJA или BlackMagic.От удачного кадра до ретуширования и печати готовой фотографии. SW271C отлично подойдет для обработки фотографий от простого и быстрого процесса ретуширования до вывода фотографий печать с помощью программного обеспечения Paper Color Sync.Больше никакой неизвестности. Предустановленное программное обеспечение Paper Color Sync позволяет фотографам легко и быстро в режиме предпросмотра увидеть как фотографии будут отображаться при печати.SW271C совместим с ведущим в мире калибровочным программным обеспечением CalMAN, а также LightSpace для видеомонтажа. Монитор поставляется с индивидуальным заводским отчетом о калибровке цвета и сертификатами от CalMAN и PANTONE, для уверенности в цвете, отображаемом на экране.Для еще большего удобства SW271C снабжен портом USB-Cᴹ последнего поколения который не только обеспечивает высокоскоростную передачу видео / аудио / данных но и подачу питания 60W с помощью одного кабеля.Внешний пульт управления 2-го поколения Hotkey Puck оснащен новой клавишей набора и управления для более быстрого и эффективного доступа к меню, позволяя пользователям просматривать контент одновременно в разных цветовых режимах для дополнительного сравнения.