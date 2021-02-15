Paper Color Sync- программное обеспечение для профессиональных мониторов BenQ

15 февраля 2021, 10:45

У каждого фотографа были ситуации, когда, потратив часы на ретуширование фотографий, и, добившись, наконец, нужного результата на экране монитора при печати получались совсем другие цвета.

Специально для таких ситуаций техническая команда BenQ разработала программное обеспечение для точного воспроизведения результатов печати Paper Color Sync.Настроив цветопередачу монитора, модель принтера и тип бумаги, вы сможете эффективно и быстро редактировать фотографии и получите предварительный просмотр вашей работы на экране монитора, который будет точно соответствовать конечному результату при печати.Ретушируйте свои фотографии на наших мониторах для фотографов серии SW с функцией Paper Color Sync и вы получите отличный результат, сэкономив при этом время и усилия.