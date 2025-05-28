28 мая 2025, 13:15

Швеция выделила 4,8 млрд шведских крон для ВСУ

Речь идет о пожертвованиях в многосторонние фонды и инициативы, направленные на укрепление обороноспособности Украины, сообщила пресс-служба минобороны Швеции.



Эти пожертвования являюся частью 19-го пакета военной помощи для Украины.



Средства будут пожертвованы для коалиции по разминированию, коалиции дронов, коалиции по безопасности на море, IT-коалиции, инвестированы в украинское оборонное производство по датской модели, переданы на закупку боеприпасов по инициативе Чехии, а также на поддержку ПВО и дальнобойных БПЛА.

