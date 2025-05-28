ТОП книг для нового старту в чужій країні

28 мая 2025, 10:15

Переїзд — це виклик, але водночас і шанс почати все спочатку. Ці книги допоможуть впоратися з емоціями, знайти опору й надихнутися.

“Мистецтво створювати щасливі спогади» — Мік Вікінг

Автор «Маленької книги хюґе» розповідає, як створювати моменти, які запам’ятовуються — навіть на чужині. Атмосферна, легка й дуже тепла.



“Атомні звички” — Джеймс Клір

Ідеально для тих, хто хоче налагодити новий ритм життя: побудувати звички, систему та не згоріти від перфекціонізму.



«Емоційні гойдалки війни» — Володимир Станчишин

Для тих, хто опинився за кордоном, книжка стає «емоційним рятувальним жилетом» і мовою, якою можна говорити про пережите.