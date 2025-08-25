Які курси допоможуть українцям за кордоном швидше адаптуватися?

Переїзд означає нову мову, інші закони, пошук роботи та фінансові виклики. Один із найкращих способів інтегруватися — навчання.
Для українців доступні десятки безплатних програм:
• Kiron / THRIVE — англійська, цифрові навички та soft skills для жінок із досвідом міграції;
• USA Learns — Access America — 23 уроки про англійську, фінанси, права і працевлаштування;
• Babbel — безплатні курси англійської, німецької та польської;
• Promova — до 3 років навчання мовам + практика з AI;
• Svitlo School — онлайн-школа для дітей переселенців (англійська й креативні предмети);
• Memrise — додаток із GPT-партнером для живих діалогів.