25 августа 2025, 13:45

Які курси допоможуть українцям за кордоном швидше адаптуватися?

Переїзд означає нову мову, інші закони, пошук роботи та фінансові виклики. Один із найкращих способів інтегруватися — навчання.

Для українців доступні десятки безплатних програм:

 • Kiron / THRIVE — англійська, цифрові навички та soft skills для жінок із досвідом міграції;
 • USA Learns — Access America — 23 уроки про англійську, фінанси, права і працевлаштування;
 • Babbel — безплатні курси англійської, німецької та польської;
 • Promova — до 3 років навчання мовам + практика з AI;
 • Svitlo School — онлайн-школа для дітей переселенців (англійська й креативні предмети);
 • Memrise — додаток із GPT-партнером для живих діалогів.
