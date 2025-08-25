Які курси допоможуть українцям за кордоном швидше адаптуватися?

25 августа 2025, 13:45

Переїзд означає нову мову, інші закони, пошук роботи та фінансові виклики. Один із найкращих способів інтегруватися — навчання.

Для українців доступні десятки безплатних програм:• Kiron / THRIVE — англійська, цифрові навички та soft skills для жінок із досвідом міграції;• USA Learns — Access America — 23 уроки про англійську, фінанси, права і працевлаштування;• Babbel — безплатні курси англійської, німецької та польської;• Promova — до 3 років навчання мовам + практика з AI;• Svitlo School — онлайн-школа для дітей переселенців (англійська й креативні предмети);• Memrise — додаток із GPT-партнером для живих діалогів.