Які бізнеси хочуть відкрити українки в Польщі?

13 декабря 2024, 11:15

73% учасниць опитування планують розпочати бізнес у сфері послуг у таких сегментах, як освіта (дитячі садки, мовні курси, дитячі курси, кулінарні заняття тощо), консультаційні послуги (право, легалізація, маркетинг, логістика, працевлаштування тощо), сфера краси (перукарні, салони краси тощо), а також дизайн, фотографія, туризм, ІТ та транспортні послуги.

Ще 20% планують розпочати свій торговий бізнес у сфері моди, продажу нижньої білизни та одягу, косметики, кулінарних виробів, переважно за допомогою електронної комерції5% мріють трохи масштабніше та планують бізнес в сегменті HoReCA (готель, ресторан, кафе).Ще 2% - планують відкриття власного виробництва.