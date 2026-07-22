У Чехії з 1 вересня 2027 року заборонять мобільні телефони в школах

22 июля 2026, 11:45

Уряд схвалив заборону на використання смартфонів та інших електронних пристроїв у дитячих садках, початкових школах і молодших класах гімназій.

Винятки діятимуть лише для дітей, яким гаджети необхідні за медичними показаннями або через особливі освітні потреби. Також учителі зможуть дозволяти використання смартфонів під час уроків чи екскурсій, якщо це потрібно для навчання.Влада пояснює рішення позитивним досвідом Франції та Нідерландів, де подібні обмеження допомогли покращити концентрацію уваги та успішність учнів.