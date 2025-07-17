Де в Європі найдешевший інтернет?

17 июля 2025, 12:45

Плануєте переїзд або хочете зекономити на зв’язку? Ось як виглядає ситуація з цінами на інтернет у різних країнах Європи.

⏺ Найдешевший інтернет:

1. Україна — стабільно серед найдешевших у світі (близько 6 євро/міс.)

2. Румунія — якісний інтернет за 7–8 євро

3. Польща, Литва, Угорщина — у середньому 8–10 євро

4. Чехія — домашній інтернет коштує від 10 до 15 євро, мобільний — дорожчий

5. Німеччина — вища середня ціна: 25–35 євро за домашній інтернет, мобільний трафік обмежений і дорогий



⏺ Найдорожчі країни:

• Норвегія, Швейцарія, Ісландія — до 50 євро/міс. за стабільне підключення

• В окремих регіонах Італії та Іспанії інтернет також може бути досить дорогим



Ціни залежать від провайдера, типу підключення та міста. У Чехії та Німеччині популярні пакетні пропозиції (інтернет + ТБ + мобільний), але тарифи можуть значно відрізнятись.