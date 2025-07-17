Де в Європі найдешевший інтернет?

Плануєте переїзд або хочете зекономити на зв’язку? Ось як виглядає ситуація з цінами на інтернет у різних країнах Європи.
⏺ Найдешевший інтернет:
1. Україна — стабільно серед найдешевших у світі (близько 6 євро/міс.)
2. Румунія — якісний інтернет за 7–8 євро
3. Польща, Литва, Угорщина — у середньому 8–10 євро
4. Чехія — домашній інтернет коштує від 10 до 15 євро, мобільний — дорожчий
5. Німеччина — вища середня ціна: 25–35 євро за домашній інтернет, мобільний трафік обмежений і дорогий
⏺ Найдорожчі країни:
• Норвегія, Швейцарія, Ісландія — до 50 євро/міс. за стабільне підключення
• В окремих регіонах Італії та Іспанії інтернет також може бути досить дорогим
Ціни залежать від провайдера, типу підключення та міста. У Чехії та Німеччині популярні пакетні пропозиції (інтернет + ТБ + мобільний), але тарифи можуть значно відрізнятись.