3 марта 2026, 8:15

Офіційний анонс смартфона Apple iPhone 17e

Apple представила новий iPhone 17e — це найдешевший iPhone нового покоління серед усіх наявних.

Ціна — 599 доларів США, продажі розпочинаються 11 березня.
