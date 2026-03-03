Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Среда, 4 марта
Главная
→
Новости
3 марта 2026, 8:15
Офіційний анонс смартфона Apple iPhone 17e
Apple представила новий iPhone 17e — це найдешевший iPhone нового покоління серед усіх наявних.
Ціна — 599 доларів США, продажі розпочинаються 11 березня.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
17 февраля 2026 г.
Apple попереджає усіх користувачів iPhone про атаку
21 июля 2025 г.
Румунія залишається однією з найдешевших країн Європейського Союзу
17 июля 2025 г.
Де в Європі найдешевший інтернет?
28 июня 2024 г.
Пентагон "заглушив" сотні "незаконних" Starlink, наявних у росіян — Defense
21 июня 2024 г.
Польща – одна з найдешевших країн Європи
29 января 2024 г.
Новий проєкт ЗСУ поставить хрест на російському домінуванні в Чорному морі
16 октября 2023 г.
Starlink з 2024 року запускає супутниковий зв'язок для смартфонів
25 января 2023 г.
Норвегія може відправити в Україну до 8 танків Leopard
12 сентября 2022 г.
З'ясували, в якій країні найдорожче і найдешевше купити iPhone 14 Pro Max
28 июня 2022 г.
Укрпошта відкрила офіційний онлайн-магазин на Amazon
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Технологии
|
Вчера, 14:15
США вперше застосували проти Ірану нову ракету PrSM
Технологии
|
Вчера, 13:45
В Иране был атакован ядерный объект
Безопасность
|
Вчера, 13:15
Катар остановил добычу газа на объектах из-за угрозы атак Ирана
Технологии
|
Вчера, 12:45
Италия готова направить в зону Персидского залива систему ПВО Samp-T
Бизнес
|
Вчера, 12:15
Украина получила первый транш от МВФ – $1,5 млрд
Бизнес
|
Вчера, 11:45
Дубай теряет около $1 миллиона каждую минуту простоя своего аэропорта, — NDTV
Интернет
|
Вчера, 11:15
TikTok і Reels шкодять мозку, — WP
Технологии
|
Вчера, 10:45
Amazon подтвердила прямое попадание дронов в свои дата-центры
Технологии
|
Вчера, 10:15
Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
Вчера, 23:20
RIVACASE 8407 - компактний футляр для засобів особистої гігієни
Интервью
|
Позавчера, 13:37
Юліан Зарембовський: "Px8 S2 - кращі навушники Bowers & Wilkins"
Обзоры
|
1 марта, 16:24
Cablexpert A-CF-COMBO15-01 - металева док-станція для 15 підключень одночасно
Обзоры
|
7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
Обзоры
|
7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
Обзоры
|
6 февраля, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
Обзоры
|
14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
Обзоры
|
28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
Обзоры
|
26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
Популярные новости
Технологии
|
Вчера, 14:15
США вперше застосували проти Ірану нову ракету PrSM
0.00
Технологии
|
Вчера, 13:45
В Иране был атакован ядерный объект
0.00
Безопасность
|
Вчера, 13:15
Катар остановил добычу газа на объектах из-за угрозы атак Ирана
0.00
Технологии
|
Вчера, 12:45
Италия готова направить в зону Персидского залива систему ПВО Samp-T
0.00
Бизнес
|
Вчера, 12:15
Украина получила первый транш от МВФ – $1,5 млрд
0.00
Бизнес
|
Вчера, 11:45
Дубай теряет около $1 миллиона каждую минуту простоя своего аэропорта, — NDTV
0.00
Интернет
|
Вчера, 11:15
TikTok і Reels шкодять мозку, — WP
0.00
Технологии
|
Вчера, 10:45
Amazon подтвердила прямое попадание дронов в свои дата-центры
0.00
Технологии
|
Вчера, 10:15
Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua