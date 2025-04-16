5 європейських країн з найгіршими умовами іпотеки для іноземців

16 апреля 2025, 9:45

Переїзд до Європи — це не лише про нове життя, а й про житлове питання.

Якщо плануєш купівлю нерухомості, тримай список країн, де іноземцям найскладніше отримати іпотеку:1. Швейцарія

Один з найжорсткіших ринків для іноземців. Отримати дозвіл на купівлю нерухомості — вже виклик. А ще — високий перший внесок (30–40%), сувора перевірка доходів та обмеження на місце купівлі.

2. Данія

Данські банки обережно ставляться до нерезидентів. Іноземцям часто відмовляють або пропонують іпотеку під невигідні умови — високі ставки й короткі строки.

3. Норвегія

Формально іпотека доступна, але фактично — ні. Без постійного доходу в Норвегії або ВНП/громадянства — шансів майже немає. Банки вимагають стабільний фінансовий зв’язок із країною.

4. Фінляндія

Тут банки видають іпотеку іноземцям неохоче. Особливо тим, хто не проживає в країні постійно. Високі вимоги до доходу, кредитної історії та початкового внеску.

5. Ісландія

Малий ринок, високі відсоткові ставки та обмежений доступ до кредитування для іноземців. Без тривалого перебування в країні або місцевої роботи — майже нереально.