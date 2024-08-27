xPaid спрощує придбання нерухомості в Європі через криптовалюту

27 августа 2024, 15:15

xPaid, інноваційний неокриптобанк, представляє новий сервіс, який спрощує для українців процес купівлі нерухомості в Європейському Союзі.



Він пропонує легальний і безпечний спосіб здійснення міжнародних транзакцій за допомогою криптовалют.

Відкрити рахунок у європейському банку вкрай непросто, навіть якщо в особи є всі необхідні документи. Діяти через позику ризиковано: неринкові умови, відсутність документів, загроза податкових наслідків, які призводять до втрати великої частини грошей.

Самостійна конвертація великої суми криптовалюти на банківський рахунок в ЄС теж загрожує ризиком блокування на невизначений термін. Цифрові валюти в Європі легальні, але не всі банки з ними швидко та ефективно працюють.

"Ми розуміємо, що для багатьох українців купівля нерухомості в Європі може бути складним процесом. Наше завдання – надати їм надійний та безпечний інструмент для транзакцій через криптовалюту, а відтак – допомогти у реалізації цілей", – зазначає Олексій Рудь, СЕО xPaid.

xPaid створив сервіс, який завдяки партнерству з банками, дружніх до криптовалют та українців, надає українцям можливість відкрити європейський рахунок та конвертувати криптовалюту у євро. З цього рахунку можна вільно здійснювати платежі по Європі на свої потреби, наприклад, придбання нерухомості, автомобіля або переказу на рахунок своєї компанії.



Ще одна унікальна перевага сервісу xPaid – систематизація історії походження коштів та надання усіх необхідних документів для європейських банків та податкової. Завдяки цьому українці можуть спокійно використовувати свої криптовалютні заощадження для придбання нерухомості або інвестування в бізнес у ЄС.



Як працює новий сервіс



Процес трансферу криптовалюти на європейський банківський рахунок через xPaid простий і прозорий. Спочатку клієнт заповнює анкету та надає необхідні документи, включаючи підтвердження джерела походження коштів. Після цього команда xPaid проводить швидку KYC і AML перевірку. Далі – відкриття банківського рахунку онлайн. Після підтвердження документів банком відбувається підписання договору. xPaid перевіряє гаманець і здійснює трансфер коштів на рахунок в обмін на готівку або криптовалюту відповідно до договору.

