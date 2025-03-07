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7 марта 2025, 9:45

Криптовалюта спрощує отримання віз в Португалію для інвесторів

FundBox і Kvarn X запускають фонд KvarnPortugal — перший криптопродукт на основі індексу CoinDesk 20, який дозволяє інвесторам від 500 000 євро отримати резидентство.


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