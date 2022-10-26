26 октября 2022, 10:45

Стало відомо, звідки саме летять дрони, що запускаються в РБ

Дрони з Білорусі на територію України, найімовірніше, запускають із білоруської частини чорнобильської зони.

Це фактично закрита територія.  Там немає нікого, крім охорони, тож ніхто з місцевих не може оперативно повідомити про їхній запуск. 

Судячи з супутникових знімків, є кілька зон, звідки можуть злітати БПЛА. Йдеться про село Уласи (там з'явилися протоптані доріжки, трохи розчищені дороги для проїзду) та село Кожушки (поряд помітили нові дороги, а отже там стала часто їздити техніка).

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