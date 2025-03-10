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10 марта 2025, 14:45

Китайці запускають перший в світі літаючий автомобіль у масове виробництво

Виробник електрокарів XPeng готує революцію: вже у наступному році вони масово випускатимуть літаючі автівки.


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