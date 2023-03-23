23 марта 2023, 11:15

Літаючий байк презентували в ОАЕ

Цей транспорт майбутнього буде використовуватись у пошуково-рятувальних операціях.

Ховербайк здатний злітати на висоту до 20 метрів і рухатися 40 хвилин без додаткової зарядки.


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