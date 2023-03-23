Літаючий байк презентували в ОАЕ

Цей транспорт майбутнього буде використовуватись у пошуково-рятувальних операціях.
Ховербайк здатний злітати на висоту до 20 метрів і рухатися 40 хвилин без додаткової зарядки.
Последние новости
- Бизнес | Вчера, 16:15
Lenovo представляє нову ігрову лінійку LOQ з продуктивними ноутбуками та ПК
- Технологии | Вчера, 15:15
Binance оголошує про запуск першої власної Крипто Школи в Україні
- Бизнес | Вчера, 14:45
Нова пошта запустила оновлений "Сейф-сервіс" у мобільному додатку
- Связь | Вчера, 14:15
Експерти розповіли, як бізнесу захиститися від віруса-шифрувальника ESXiArgs
- Связь | Вчера, 13:45
МОН затвердило дати проведення мультитесту для вступників
- Технологии | Вчера, 13:15
У Києві з‘явився "Пункт Незламності" на базі сучасного двосекційного автобуса
- Бизнес | Вчера, 12:45
Dell представила ноутбук, способный работать 16 часов автономно
- Технологии | Вчера, 12:15
Китай отказался от увеличения объема закупок российского газа – Bloomberg
- Технологии | Вчера, 11:45
Украина должна возродить военную промышленность - Геращенко
Последние материалы
- Фотогалереи | Позавчера, 10:29
ЗСУ показали разобранный сбитый "русский" БПЛА "Ланцет"
- Аналитика | 21 марта, 11:44
Найцікавіше за тиждень. Випуск 5 (2023) - робота сервісного центру EcoFlow та кабель H07RN-F 3G4 ENHANCED VERSION
- Обзоры | 19 марта, 12:57
Colorway USB-A toType-C (CW-AD-AC) - для зарядки та синхронізації з USB-A на USB-C
- Аналитика | 15 марта, 12:17
Найцікавіше за тиждень. Випуск 4 (2023) - EcoFlow шукає продавців у перший у світі офлайн-магазин та EcoFlow DELTA 2
- Фотогалереи | 14 марта, 21:35
Amazon показала терминалы для спутникового интернета Project Kuiper
- Фотогалереи | 14 марта, 21:33
LG представила 49-дюймовый игровой монитор UltraGear 49GR85DC-B
- Обзоры | 10 марта, 12:09
ColorWay CW-CHE24PDW – 2,5 кВт мережевий фільтр с кабелем на 2,5 см
- Аналитика | 6 марта, 12:06
Найцікавіше за тиждень. Випуск 3 (2023) - Aliexpress заблокував продаж безпілотників для РФ і холодильник EcoFlow Glacie
- Фотогалереи | 4 марта, 7:16
Перші БТР "Spartan", закуплені Фондом Сергія Притули, вже в Україні
Популярные новости
- Связь | Вчера, 14:15
Експерти розповіли, як бізнесу захиститися від віруса-шифрувальника ESXiArgs 5.00
- Железо | 21 марта, 11:15
Новые адаптеры для аудиотехники от A4Tech 5.00
- Технологии | 20 марта, 14:15
ЗСУ в Іспанії проходять навчання на "SAMP/T", - Il Fatto Quotidiano 1.00
- Бизнес | Вчера, 16:15
Lenovo представляє нову ігрову лінійку LOQ з продуктивними ноутбуками та ПК 0.00
- Технологии | Вчера, 15:15
Binance оголошує про запуск першої власної Крипто Школи в Україні 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:45
Нова пошта запустила оновлений "Сейф-сервіс" у мобільному додатку 0.00
- Связь | Вчера, 13:45
МОН затвердило дати проведення мультитесту для вступників 0.00
- Технологии | Вчера, 13:15
У Києві з‘явився "Пункт Незламності" на базі сучасного двосекційного автобуса 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:45
Dell представила ноутбук, способный работать 16 часов автономно 0.00