28 мая 2024, 16:15

Китай готує флот для вторгнення на Тайвань, — The Telegraph

Цивільні судна будуть використовуватись, як військові. Таким чином Китай здатний за 10 днів перекинути до 300 000 військових з технікою на острів.


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