Китай захопив безлюдний острів у Південно-Китайському морі, — Financial Times

28 апреля 2025, 12:15

Китайські військові встановили прапор КНР на острові Сенд-Кей, який раніше контролював Вʼєтнам. На острові знаходилися військові об’єкти та рибальська станція.



Сенд-Кей розташований лише за кілька кілометрів від філіппінського острова Тіту — важливої військової бази, що посилює напруження у регіоні.