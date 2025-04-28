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28 апреля 2025, 12:15

Китай захопив безлюдний острів у Південно-Китайському морі, — Financial Times

Китайські військові встановили прапор КНР на острові Сенд-Кей, який раніше контролював Вʼєтнам. На острові знаходилися військові об’єкти та рибальська станція.

Сенд-Кей розташований лише за кілька кілометрів від філіппінського острова Тіту — важливої військової бази, що посилює напруження у регіоні.


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