На Рівненщині поліцейські викрили підпільну діяльність двох гральних закладів

23 января 2023, 14:45

Слідчі СУ ГУНП в Рівненській області 18 січня провели санкціоновані обшуки у двох гральних закладах в обласному центрі, де зловмисники організували проведення азартних ігор без відповідної ліцензії.

Поліцейські встановили, що налагодили незаконний гральний бізнес власники у розважальних закладах за попередньою змовою з поки невстановленими особами.

Їхні відвідувачі поповнювали ігрові автомати готівкою в національній валюті, а у разі виграшу отримували грошовий приз від адміністратора, який контролював хід гри.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 203-2 КК України, під час проведення слідчих дій поліцейські виявили та вилучили понад 22 тисячі гривень готівки, відеореєстратори, чорнові записи та іншу документацію, три ігрових автомати, 10 купюроприймачів, ігрові кнопки, системні плати та інше майно, яке визнане речовими доказами у справі.