SLOTOR дає можливість кожному виграти джекпот

26 сентября 2022, 10:35

Сьогодні є безліч можливостей не лише інтригуюче провести свій час, а й отримати призи, завдяки існуванню гральних сервісів, в першу чергу таких як онлайн-казино.

Одним з таких є веб-сайт Slotor, який має великий асортимент азартних ігор. На сайті є сучасні та класичні автомати, рулетка, блекджек, покер, баккара. Майданчик працює за ліцензією та розміщує лише брендові слоти. Клієнти клубу отримують грошові бонуси та фриспіни за програмою лояльності та можуть брати участь в акціях та турнірах.

У казино є мобільна версія, адаптована для планшетів та смартфонів з будь-якою ОС, тобто як для iPhone, так і смартфонів на Android.

Перевагами казино є:

швидка виплата виграшів;

щедра бонусна політика;

цілодобова техпідтримка;

часте проведення турнірів та лотерей.

Для того щоб створити обліковий запис у SLOTOR, вам достатньо натиснути на кнопку "Реєстрація", вказати свою пошту та придумати пароль. Після цього на вашу пошту прийде лист із підтвердженням. Перейдіть за посиланням із листа для успішного завершення реєстрації.

Також ви можете прив'язати обліковий запис до соціальної мережі. Для цього в закладці "Реєстрація" виберіть піктограму соціальної мережі.

Що стосується конкретних виграшів, загалом же їм властива непередбачуваність. Ви можете як виграти, так і програти. Все залежить тільки від Вашої удачі та волі випадку.

Проте у SLOTOR гарантують своєчасне виведення на картку, а мінімальна сума для виведення складає 200 гривень, які можна вивести на будь-яку картку Visa та Mastercard.

А ще в казино можливо зірвати джекпот. Він розігрується серед усіх людей, які грають на реальні гроші у клубі. Джекпот можна виграти у слот-автоматах.

Якщо у процесі гри Вам випадає найбільш виграшна комбінація в будь-якому зі слот-автоматів сайту, Ви в цю ж секунду берете участь в автоматичному розіграші джекпоту. Зверніть увагу: отримання найсильнішої комбінації не дорівнює отриманню джекпоту, який за підсумками миттєвого розіграшу може як випасти Вам, так і ні. Якщо Ви станете щасливим переможцем, Ви отримаєте повідомлення на сайті, а представники SLOTOR з Вами зв'яжуться.

Джекпот зростає за рахунок грошових ставок, зроблених усіма гравцями ігрового клубу. З кожної ставки, зробленої користувачами у іграх клубу, відраховується невеликий відсоток. Розмір ставок і те, на яких автоматах вони зроблені, при цьому значення не мають.