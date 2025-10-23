Як переказати гроші за кордон: що врахувати

23 октября 2025, 8:45

Ідеального способу немає — усе залежить від:

• країни отримувача

• технічних можливостей

• терміновості

• суми переказу

⏺Рекомендовані варіанти:

• Європа — SEPA, Wise, Revolut, P2P, необанки

• США/Канада — Wise, Paysend, SWIFT*, криптовалюта

• Австралія — Wise, SWIFT, криптовалюта

• Азія — Wise (Японія, Індія, Південна Корея); Китай — лише SWIFT* або локальні сервіси

• Африка — здебільшого SWIFT, але повільно



Готівка:

Найпростіше отримати у Польщі, Німеччині, Франції, Великій Британії, Нідерландах і Швейцарії.



Найшвидші перекази:

• картка-картка (в Україні)

• Revolut або інші необанки

• криптовалюта (в межах однієї біржі)

• Wise, PayPal, Skrill, Fin.do



Якщо не поспішаєте:

• SEPA — 1–2 робочі дні

• SWIFT — найдовше, але надійно



Сума має значення:

• до €200 — P2P, SEPA, Wise, PayPal, Revolut, криптовалюта

• до €2000 — SEPA, Revolut, Paysend

• великі суми — SWIFT, SEPA, Wise



Ліцензії на переказ коштів тепер в електронній формі.

Паперові залишаються чинними, але нові записи автоматично потрапляють до електронного Реєстру.