23 октября 2025, 8:45

Як переказати гроші за кордон: що врахувати

Ідеального способу немає — усе залежить від:

• країни отримувача
• технічних можливостей
• терміновості
• суми переказу

⏺Рекомендовані варіанти:

• Європа — SEPA, Wise, Revolut, P2P, необанки
• США/Канада — Wise, Paysend, SWIFT*, криптовалюта
• Австралія — Wise, SWIFT, криптовалюта
• Азія — Wise (Японія, Індія, Південна Корея); Китай — лише SWIFT* або локальні сервіси
• Африка — здебільшого SWIFT, але повільно

Готівка:

Найпростіше отримати у Польщі, Німеччині, Франції, Великій Британії, Нідерландах і Швейцарії.

Найшвидші перекази:

• картка-картка (в Україні)
• Revolut або інші необанки
• криптовалюта (в межах однієї біржі)
• Wise, PayPal, Skrill, Fin.do

Якщо не поспішаєте:

• SEPA — 1–2 робочі дні
• SWIFT — найдовше, але надійно

Сума має значення:

• до €200 — P2P, SEPA, Wise, PayPal, Revolut, криптовалюта
• до €2000 — SEPA, Revolut, Paysend
• великі суми — SWIFT, SEPA, Wise

Ліцензії на переказ коштів тепер в електронній формі.

Паперові залишаються чинними, але нові записи автоматично потрапляють до електронного Реєстру.


