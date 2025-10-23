Як переказати гроші за кордон: що врахувати

Ідеального способу немає — усе залежить від:
• країни отримувача
• технічних можливостей
• терміновості
• суми переказу
⏺Рекомендовані варіанти:
• Європа — SEPA, Wise, Revolut, P2P, необанки
• США/Канада — Wise, Paysend, SWIFT*, криптовалюта
• Австралія — Wise, SWIFT, криптовалюта
• Азія — Wise (Японія, Індія, Південна Корея); Китай — лише SWIFT* або локальні сервіси
• Африка — здебільшого SWIFT, але повільно
Готівка:
Найпростіше отримати у Польщі, Німеччині, Франції, Великій Британії, Нідерландах і Швейцарії.
Найшвидші перекази:
• картка-картка (в Україні)
• Revolut або інші необанки
• криптовалюта (в межах однієї біржі)
• Wise, PayPal, Skrill, Fin.do
Якщо не поспішаєте:
• SEPA — 1–2 робочі дні
• SWIFT — найдовше, але надійно
Сума має значення:
• до €200 — P2P, SEPA, Wise, PayPal, Revolut, криптовалюта
• до €2000 — SEPA, Revolut, Paysend
• великі суми — SWIFT, SEPA, Wise
Ліцензії на переказ коштів тепер в електронній формі.
Паперові залишаються чинними, але нові записи автоматично потрапляють до електронного Реєстру.