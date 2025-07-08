Топ-5 зручних додатків для переказу грошей за кордоном

Переказати гроші з-за кордону — не проблема, якщо обрати правильний сервіс. Ось 5 популярних і надійних додатків, які варто мати під рукою:
1. Wise (ex-TransferWise)
Прозорі комісії, вигідний курс, підтримка багатьох валют. Чудово підходить для переказів на банківські рахунки.
2. Revolut
Мобільний банк із можливістю переказів у різні країни, обміну валют, мультивалютною карткою та швидкими платежами.
3. PayPal
Класика, що працює майже в усьому світі. Зручно для онлайн-платежів і приватних переказів, але іноді з високою комісією.
4. Remitly
Спеціалізується на грошових переказах у країни, що розвиваються. Можна відправити гроші на картку, банківський рахунок або для видачі готівкою.
5. Western Union
Працює як у застосунку, так і через фізичні точки. Можна переказати кошти навіть людині без банківського рахунку.