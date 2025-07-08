Топ-5 зручних додатків для переказу грошей за кордоном

8 июля 2025, 11:45

Переказати гроші з-за кордону — не проблема, якщо обрати правильний сервіс. Ось 5 популярних і надійних додатків, які варто мати під рукою:



1. Wise (ex-TransferWise)

Прозорі комісії, вигідний курс, підтримка багатьох валют. Чудово підходить для переказів на банківські рахунки.

2. Revolut

Мобільний банк із можливістю переказів у різні країни, обміну валют, мультивалютною карткою та швидкими платежами.

3. PayPal

Класика, що працює майже в усьому світі. Зручно для онлайн-платежів і приватних переказів, але іноді з високою комісією.

4. Remitly

Спеціалізується на грошових переказах у країни, що розвиваються. Можна відправити гроші на картку, банківський рахунок або для видачі готівкою.

5. Western Union

Працює як у застосунку, так і через фізичні точки. Можна переказати кошти навіть людині без банківського рахунку.