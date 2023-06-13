У яких месенджерах є функція автовидалення повідомлень? Як налаштувати!

Функцію автоматичного видалення повідомлень мають більшість популярних месенджерів.
Вона може знадобитися, коли потрібно надіслати користувачу важливу інформацію, але ви хочете покращити конфіденційність та не бажаєте, щоб у подальшому залишався "слід" від листування.
- Як скористатися:
Viber
- Відкрийте чат із потрібним користувачем.
- Натисніть у меню внизу екрану знак у вигляді годинника.
- Оберіть потрібний час: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година чи 1 день.
- Надішліть повідомлення. Воно зникне за встановлений час. Відлік відбувається після того, як буде прочитане.
Зверніть увагу: функція буде активною лише стосовно обраного адресата. Вимкнути її можна аналогічним шляхом.
- Оберіть співрозмовника та відкрийте з ним чат.
- Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
- Натисніть "Тимчасові повідомлення".
- Оберіть потрібний час, після якого повідомлення буде видалене. WhatsApp пропонує 24 години, 7 днів або 90 днів від часу надсилання. Якщо користувач не прочитає повідомлення протягом встановленого часу, воно все одно зникне.
Зазначимо, що функція працює і для групових бесід.
Signal
- Відкрийте чат із обраним користувачем.
- Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
- Натисніть "Зникнення повідомлень".
- Встановіть потрібний час. Signal дає можливість обрати серед запропонованих варіантів, а також – встановити свій проміжок.
Facebook Messenger
Щоб надіслати повідомлення, яке зникає, у цьому месенджері, потрібно створити із потрібним користувачем окремий чат.
- Відкрийте сторінку з переліком чатів.
- Натисніть у правому верхньому кутку "Написати" (знак у вигляді ручки).
- Активуйте значок у вигляді замка у правому верхньому кутку.
- Оберіть адресата – з ним буде створений окремий чат.
- Встановіть час для видалення повідомлень.
Telegram
Повідомлення, що зникають, у Telegram доступні тільки в "Секретних чатах".
- Натисніть у правому нижньому кутку "Написати" (знак у вигляді ручки).
- Оберіть опцію "Новий секретний чат".
Оберіть користувача, з яким хочете створити таку бесіду.
-Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
-Оберіть "Встановити таймер зникаючих повідомлень". Доступні варіанти від однієї секунди до одного тижня.
Також ви можете налаштувати цей месенджер так, щоб усі повідомлення, створені вами у діалогах чи в групових чатах, зникали після встановленого періоду часу. Відлік часу активується після надсилання повідомлення.
- У лівому верхньому куті оберіть меню (три горизонтальні риски).
- Перейдіть в "Налаштування" – "Конфіденційність та безпека".
- Натисніть на "Автоматичне видалення повідомлень".
- Оберіть зі списку запропонованих варіантів бажаний.
Пам’ятайте, що функція автовидалення не убезпечує вас повністю. Адже надіслані повідомлення можна зберегти іншим чином. Наприклад, зробивши фото, а у деяких месенджерах – скриншот екрану, скопіювавши інформацію тощо.
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