У яких месенджерах є функція автовидалення повідомлень? Як налаштувати!

13 июня 2023, 13:15

Функцію автоматичного видалення повідомлень мають більшість популярних месенджерів.

Вона може знадобитися, коли потрібно надіслати користувачу важливу інформацію, але ви хочете покращити конфіденційність та не бажаєте, щоб у подальшому залишався "слід" від листування.

Viber

WhatsApp

Signal

Facebook Messenger

Telegram

- Як скористатися:- Відкрийте чат із потрібним користувачем.- Натисніть у меню внизу екрану знак у вигляді годинника.- Оберіть потрібний час: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година чи 1 день.- Надішліть повідомлення. Воно зникне за встановлений час. Відлік відбувається після того, як буде прочитане.Зверніть увагу: функція буде активною лише стосовно обраного адресата. Вимкнути її можна аналогічним шляхом.- Оберіть співрозмовника та відкрийте з ним чат.- Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.- Натисніть "Тимчасові повідомлення".- Оберіть потрібний час, після якого повідомлення буде видалене. WhatsApp пропонує 24 години, 7 днів або 90 днів від часу надсилання. Якщо користувач не прочитає повідомлення протягом встановленого часу, воно все одно зникне.Зазначимо, що функція працює і для групових бесід.- Відкрийте чат із обраним користувачем.- Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.- Натисніть "Зникнення повідомлень".- Встановіть потрібний час. Signal дає можливість обрати серед запропонованих варіантів, а також – встановити свій проміжок.Щоб надіслати повідомлення, яке зникає, у цьому месенджері, потрібно створити із потрібним користувачем окремий чат.- Відкрийте сторінку з переліком чатів.- Натисніть у правому верхньому кутку "Написати" (знак у вигляді ручки).- Активуйте значок у вигляді замка у правому верхньому кутку.- Оберіть адресата – з ним буде створений окремий чат.- Встановіть час для видалення повідомлень.Повідомлення, що зникають, у Telegram доступні тільки в "Секретних чатах".- Натисніть у правому нижньому кутку "Написати" (знак у вигляді ручки).- Оберіть опцію "Новий секретний чат".

Оберіть користувача, з яким хочете створити таку бесіду.

-Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.

-Оберіть "Встановити таймер зникаючих повідомлень". Доступні варіанти від однієї секунди до одного тижня.



Також ви можете налаштувати цей месенджер так, щоб усі повідомлення, створені вами у діалогах чи в групових чатах, зникали після встановленого періоду часу. Відлік часу активується після надсилання повідомлення.



- У лівому верхньому куті оберіть меню (три горизонтальні риски).

- Перейдіть в "Налаштування" – "Конфіденційність та безпека".

- Натисніть на "Автоматичне видалення повідомлень".

- Оберіть зі списку запропонованих варіантів бажаний.



Пам’ятайте, що функція автовидалення не убезпечує вас повністю. Адже надіслані повідомлення можна зберегти іншим чином. Наприклад, зробивши фото, а у деяких месенджерах – скриншот екрану, скопіювавши інформацію тощо.



Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.