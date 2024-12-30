Кіберполіцейські Хмельниччини запобігли продажу унікального артефакту

30 декабря 2024, 11:15

Оперативники спільно з дізнавачами Шепетівського РУП ГУНП Хмельницької області за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури за заявою Національного музею історії України запобігли незаконному продажу рідкісного об'єкта культурної спадщини, якому понад 1500 років.

Поліцейські встановили особу, яка розмістила на спеціалізованому онлайн-аукціоні лот під назвою «Срібна накладка з позолотою з солярними знаками».На доданих фотографіях було зображено унікальну знахідку – трикутну срібну накладку, густо декоровану штемпелем, черню та ртутним золоченням.Під час проведення комплексу оперативно-розшукових дій кіберполіцейські встановили дані продавця, який намагався збути артефакт через анонімні акаунти.Наразі об’єкт культурної спадщини вилучено та направлено для проведення комплексної комісійної та мистецтвознавчої експертизи, а також експертизи сплавів та металів.Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.Наголошуємо: відповідно до ч. 4 ст. 343 Цивільного кодексу України у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава.Разом з тим, особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національну поліцію або органи місцевого самоврядування про знахідку і передала його.