Португалія передасть Україні 5 аварійно-рятувальних та медичних бронемашин

Рішення було прийнято у рамках зустрічі у форматі Рамштайн.
Міністр національної оборони Португалії Гелена Каррейрас зазначила, що буде надано три типи M113 і два типи M577.
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Итоги "Рамштайн-11" в тезисах
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