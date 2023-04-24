24 апреля 2023, 20:15

Португалія передасть Україні 5 аварійно-рятувальних та медичних бронемашин

Рішення було прийнято у рамках зустрічі у форматі Рамштайн.

Міністр національної оборони Португалії Гелена Каррейрас зазначила, що буде надано три типи M113 і два типи M577.


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