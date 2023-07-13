Lenovo проводить акцію “Звільни місце для майбутнього!”

13 июля 2023, 16:45

Компанія Lenovo запустила акційну програму “Звільни місце для майбутнього!”, за якою кожен охочий може обміняти вживаний планшет й отримати знижку від тисячі гривень на новий.

Для участі необхідно заповнити заявку на сайті до 31 жовтня 2023 року та надіслати пристрій на адресу вказаного сервісного центру. За умовами акції приймаються планшети будь-якого бренду та в будь-якому стані, навіть у пошкодженому чи неробочому.Щоб отримати знижку на придбання нового сучасного планшету Lenovo, варто виконати 3 кроки:1. Заповнити форму на сторінці програми, зазначивши свої контактні дані та бренд планшета на обмін.2. Надіслати старий девайс на адресу зазначеного сервісного центру (доставку сплачує отримувач).3. Знайти у своїй поштовій скриньці, вказаній при реєстрації, листа з промокодом після того, як пристрій буде отримано сервісним центром та верифіковано.Знижка на придбання нового пристрою становитиме 15% від вартості нового планшету, обраного на сайті shop.lenovo.ua. Її можна буде використати для придбання однієї з наступних моделей планшетів Lenovo: Tab M8, Tab M9, Tab M10 Plus 3gen, Tab M10 3 Gen, Tab P11 2 Gen, Tab P11 Pro 2 Gen, Tab P12 Pro, Yoga Tab 11 або Yoga Tab 13. Широкий модельний ряд задовільнить потребу користувачів у вирішенні робочих питань, реалізації творчих задумів, спілкуванні онлайн і розвагах.Обмінювати старі планшети можна в необмеженій кількості: за кожен девайс надходитиме новий промокод.