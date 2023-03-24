EcoFlow шукає продавців-консультантів в свій перший офлайн-магазин в Києві

24 марта 2023, 14:45

Незабаром відкриття першого офлайн-магазину EcoFlow. Запрошуємо до співпраці продавців-консультантів, з якими будуватимемо енергосистеми майбутнього.

Обов’язки продавців-консультантів:

Базове розуміння функціонала та використання енергоефективного обладнання.

Якісна консультація клієнтів.

Підтримка високого рівня обслуговування та сервісності.

Натомість ви зможете стати частиною проактивної та згуртованої команди професіоналів, кожен із яких впливає на зміни у світі за допомогою інновацій.

Якщо ви прагнете розвиватися й готові будувати свою професійну кар'єру разом із нами, залишайте свій відгук на сайті: https://bit.ly/3ZKThfH.