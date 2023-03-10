EcoFlow шукає продавців-консультантів у свій перший у світі офлайн-магазин

10 марта 2023, 11:45

Перший у світі офлайн-магазин EcoFlow відкриється в самому центрі столиці.



Незабаром всі лінійки енергоефективного обладнання EcoFlow можна буде знайти на полицях інноваційного простору, якому немає аналогів у світі.