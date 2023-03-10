EcoFlow шукає продавців-консультантів у свій перший у світі офлайн-магазин

Перший у світі офлайн-магазин EcoFlow відкриється в самому центрі столиці.
Незабаром всі лінійки енергоефективного обладнання EcoFlow можна буде знайти на полицях інноваційного простору, якому немає аналогів у світі.
Запрошуємо до співпраці фахівців, з якими писатимемо велику історію й будемо закладати новий принцип побудови енергосистем майбутнього.
Обов’язки продавців-консультантів:
Базове розуміння функціонала та використання енергоефективного обладнання.
Якісна консультація клієнтів.
Підтримка високого рівня обслуговування та сервісності.
Натомість ви зможете стати частиною проактивної та згуртованої команди професіоналів, кожен із яких впливає на зміни у світі за допомогою інновацій.
- Якщо ви прагнете розвиватися й готові будувати свою професійну кар'єру разом із нами, залишайте свій відгук на сайті: https://bit.ly/3ZKThfH.