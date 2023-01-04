В Україні з’явиться перший у світі авторизований офлайн-магазин EcoFlow

2023 рік точно стане роком нових можливостей і ми готові активно працювати для цього.
Зовсім скоро в самому центрі Києва відкриється офлайн-простір з найпопулярнішими енергонезалежними товарами EcoFlow.
Перший у світі магазин стане стартом нової історії функціонування бренду: процес огляду, підбір необхідних моделей та купівля – будуть доступнішими й легшими.
Всі лінійки товарів будуть представлені у повному обсязі: портативні зарядні станції, системи енергонезалежності Power Kit, сонячні панелі, генератори тощо.