Велика презентація новинок від EcoFlow!

27 мая 2023, 8:25

Ми готові продемонструвати в роботі нові продукти, які зовсім скоро будуть доступні на ринку України.

Бренд створює ще більше рішень для вашої енергонезалежності, кожен новий товар стає функціональнішим та практичнішим.

Готові дізнатись більше про сонячну систему майбутнього? Хочете стати учасником офлайн-презентації? Залишайте запит у формі та очікуйте на деталі згодом: https://forms.gle/qFzPSVgQjvUqz2L67

Дата та час: 2 червня 2023 року о 16:00

Місце: Авторизований магазин EcoFlow, вул. Велика Васильківська, 129.