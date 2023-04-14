EcoFlow пропонує монтаж Smart Home Panel та Power Kit

Відтепер спеціалісти EcoFlow проводять монтаж систем індивідуального енергозабезпечення: Smart Home Panel, Power Kit, зарядної станції DELTA Pro.
Для замовлення послуги монтажу слідуйте алгоритму:
Вибір обладнання на сайті ecoflowukraine.com, в Авторизованому роздрібному магазині EcoFlow чи у партнерів бренду.
Консультація та залишення запиту на монтаж за телефоном: 0 800 33 57 57
Отримання зворотного зв’язку зі спеціалістом, уточнення дати діагностики та інсталяції.
Проведення діагностики інженером-електриком.
Обрахунок вартості робіт.
Процес інсталяції обладнання.
Більше інформації на сайті: https://ecoflowukraine.com/montazhni-roboty.