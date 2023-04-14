EcoFlow пропонує монтаж Smart Home Panel та Power Kit

14 апреля 2023, 14:15

Послуга інсталяції енергоефективного обладнання у вашому будинку/квартирі чи у будь-якій автономній конструкції.

Відтепер спеціалісти EcoFlow проводять монтаж систем індивідуального енергозабезпечення: Smart Home Panel, Power Kit, зарядної станції DELTA Pro.

Для замовлення послуги монтажу слідуйте алгоритму:

Вибір обладнання на сайті ecoflowukraine.com, в Авторизованому роздрібному магазині EcoFlow чи у партнерів бренду.

Консультація та залишення запиту на монтаж за телефоном: 0 800 33 57 57

Отримання зворотного зв’язку зі спеціалістом, уточнення дати діагностики та інсталяції.

Проведення діагностики інженером-електриком.

Обрахунок вартості робіт.

Процес інсталяції обладнання.

Більше інформації на сайті: https://ecoflowukraine.com/montazhni-roboty.