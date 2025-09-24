ГлавнаяНовости
24 сентября 2025, 12:15

Чергова проблема в нових iPhone 17, 17 Pro, Pro Max і Air

Користувачі скаржаться, що у них масово зникає та не працює Wi-Fi. 

У всьому нібито винний новий чип N1, можливо проблему виправлять у найближчому оновленні iOS 26.0.1, але гарантій немає.


